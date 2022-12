A Bari l’arrivo del Natale è stato “festeggiato” con decine di batterie di fuochi pirotecnici illegali, accese in mezzo alla strada e ai palazzi. Da San Girolamo al Libertà, dal San Paolo a Madonnella è stato un continuo di fuochi d’artificio, provocando disagi agli animali domestici e al traffico in diverse zone della città. Ignorato completamente il divieto imposto dal sindaco Antonio Decaro, in misura maggiore rispetto agli scorsi anni. “Se questo è successo a Natale – denuncia un lettore – non voglio immaginare cosa accadrà a Capodanno”.

