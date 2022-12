“Caro Babbo Natale, nostro amato San Nicola, ti scriviamo ogni anno dal quartiere Libertà, per chiederti la realizzazione dei nostri sogni”. Comincia così la “letterina” scritta da Letizia Liberatore del comitato cittadini attivi del Libertà per chiedere a Babbo Natale più sicurezza e meno degrado. Borderline24 come ogni anno ha raccolto i pensieri e i desideri dai quartieri della città.

“Noi crediamo in una ripresa – scrive Letizia – siamo Cittadini fiduciosi ed ottimisti, per questa ragione confidiamo in te. Tu sei un democratico unico e generoso. Ti chiediamo, in primis, di portare in dono il nostro ringraziamento alle Forze dell’ordine, valorosi uomini sempre vicini alle nostre esigenze, nonostante le tante avversità sono sempre in prima linea sul nostro territorio. Senza sicurezza le nostre strade diventerebbero terra di nessuno, per questo motivo, porta loro dei doni e affetto”.

“Caro il nostro Babbo, buono e vicino agli ultimi, tu che sai ascoltare a dispetto di coloro che dovrebbero farlo per impegno sociale, ti chiediamo una serie di doni: sicurezza; parcheggi auto gratuiti; recupero edifici abbandonati; riqualificazione strade; creazione di centri sportivi e culturali; incentivi per l’insediamento delle attività economiche; spazi verdi;

mezzi pubblici”.

“Sono tante le nostre richieste e sempre le stesse, ma tu Caro Babbo sai perfettamente che sono circa trent’anni di abbandono e solo il tuo miracolo può realizzare la riqualificazione del nostro quartiere. Il viaggio della speranza e della rinascita, accade per magia ogni anno e siamo pronti ad accoglierti come tanti ingenui bambini”.

“Spero Babbo che la notte del 24 tu sia stato attento a dove hai messo i piedi: le nostre strade sono piene di sorprese lasciate dai padroni incivili dei nostri amici a 4 zampe, inoltre, spero che avrai parcheggiato bene la slitta per non trovare una bella multa. Spero tu abbia fatto attenzione ai botti, ci sono sempre i pochi ostinati che continuano ad esploderli, non capendo che portano sventure nelle proprie tasche e alla propria vita…. Grazie Babbo Natale dai Cittadini sognatori del Quartiere Libertà”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.