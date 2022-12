In via Re David il giardino Maria Cristina di Savoia, conosciuto come villa Camomilla, riapre ai cittadini dopo qualche piccolo intervento necessario per migliorarne la fruibilità.

“Nelle scorse settimane – spiega Antonio Decaro – sono state sistemate le staccionate, la pavimentazione, le recinzioni, le panchine, sono state messe a dimora nuove piante e riqualificate le piccole aree giochi esistenti. Qui è stata creata anche una nuova area dedicata ai cani con strutture per l’agility dog. Uno spazio pubblico rinnovato nel quartiere San Pasquale – conclude – accessibile a tutti, alle famiglie, ai bambini e ai nostri amici a quattro zampe.

