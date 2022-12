Nebbia fitta sulla statale 16, in particolare, all’altezza di Palese-Santo Spirito. La nebbia è calata nella serata di oggi e ha avvolto la città sia in periferia sia in centro. Un fenomeno inconsueto dovuto all’alta pressione: il mix di temperature decisamente troppo elevate per la stagioni autunnale e all’alta percentuale di umidità.

Gli automobilisti sono stati presi alla sprovvista e c’è qualche rallentamento nella circolazione.