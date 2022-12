Si chiamava Salvatore Rinelli, aveva 59 anni ed era di Margherita di Savoia (Bat), l’agente di commercio morto ieri sera in un incidente sulla strada 544 in località “La Pescia” nel comune di Manfredonia (Foggia). A quanto si apprende l’uomo era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause da accertare, è finito fuori strada.

L’auto si è ribaltata più volte e l’uomo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. E’ morto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.