Niente più case e alberghi, ma trulli di Alberobello, chiese rupestri e costruzioni tipiche della Puglia. È la nuova versione del Monopoly dove il tacco d’Italia è protagonista con tutte le sue bellezze architettoniche e naturali e la partita si giocherà fra probabilità e imprevisti che si snoderanno dal Gargano ai Monti Dauni, sino a passare per le terre di Bari e le bellissime spiagge del Salento.

L’idea è nata dalla collaborazione della Regione con l’associazione “I borghi più belli d’Italia”, associazione nata con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani. Una sinergia che ha reso possibile una rivisitazione, in chiave local, di uno dei giochi più conosciuti e amati che sicuramente non mancherà sulle tavole dei cittadini durante le festività. La versione, in particolare, si snoderà in un viaggio immaginario che, oltre alla Puglia, toccherà anche la Basilicata, passando da Otranto, Cisternino, ma anche Maruggio e Matera. L’intento è quello di incentivare il turismo permettendo così sia a residenti, sia a turisti, di recarsi in questi luoghi, per scoprire le bellezze e i sapori delle due regioni, non solo attraverso il gioco.