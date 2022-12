In vista del Capodanno aumentano i casi di fasi annunci che propongono offerte di affitto di case vacanza a prezzi vantaggiosi. Soprattutto lastminute. Le descrizioni degli immobili, corredate da foto realistiche e recensioni positive, inducono spesso le vittime a bloccare velocemente la struttura scelta versando un acconto su carta prepagata. L’allerta è della polizia postale che invita a prestare la dovuta attenzione.

I consigli: La Polizia Postale raccomanda di non concludere mai accordi e pagamenti al di fuori di piattaforme ufficiali. Prima di effettuare il pagamento, la Polizia Postale consiglia di esaminare sempre, attraverso un comune motore di ricerca, le recensioni fornite da altri utenti e non solo quelle pubblicate direttamente sul sito.

Sono infatti tante le vittime di questa truffa: molti sono persino arrivati a destinazione, percorrendo centinaia di chilometri, per non trovare alla fine nulla. Per questo la polizia postale ha lanciato una allerta in vista di queste festività.