Si tratta ormai di una certezza: l’attaccante portoghese Cristiano Ronaldo sta per far vela sul campionato di calcio saudita, forse poco noto agli occidentali ma certamente caratterizzato da un giro di denaro di tutto rispetto. CR7 non è certo l’unica star del calcio internazionale ad aver fatto il passaggio alla Saudi Pro League, ma il fatto che siano poco conosciuti i suoi meccanismi spinge comunque a farsi delle domande, fosse solo per avere un’idea del destino cui sta andando incontro Cristiano Ronaldo: come funziona il campionato saudita? Le logiche che regolano le quote scommesse restano le stesse? In un settore potenzialmente diverso, come funziona il bonus senza deposito? Il betting nel suo complesso è paragonabile a quello occidentale?

Il campionato saudita: formula e storia

Di certo, è difficile che in Occidente ci si interessi al campionato saudita: da qui, il timore che una stella come CR7 possa finire per eclissarsi traghettando nella Saudi Pro League. La storia di questa lega è infatti abbastanza recente, e risale alla fine degli anni ’70. In precedenza, le leghe della zona saudita avevano base regionale, e soltanto nel 1976 si cominciò a pensare a un campionato nazionale, inizialmente ideato per sole 8 squadre.

La crescita del numero di squadre e di divisioni cui si assistette negli anni ’80 ha portato, nel 1990, al reclutamento di giocatori professionistici e alla definizione di leghe pensate per i migliori team del campionato nazionale. In questo senso, si arrivò a una Lega Professionistica a 16 squadre, che nell’arco di 30 giornate si confrontano l’una contro l’altra per 2 volte.

Al termine della competizione, le 3 squadre in ultima posizione retrocedono nella prima divisione, mentre la quartultima si scontra con la quarta della prima divisione in un play-out che mette in palio l’ultimo posto in campionato. Alla prima squadra è garantito l’accesso alla AFC Champions League, oltre che un premio di 2 milioni e mezzo di rial. La seconda e la terza squadra hanno invece un premio rispettivamente di 1 milione e mezzo e 1 milione di rial.

L’arrivo di CR7

Riuscire a conquistare CR7 con un contratto da 200 milioni a stagione fa parte di una strategia molto più grande che il campionato saudita sta cercando di attuare, con l’obiettivo di crescere entro il 2034 fino ad entrare nella top 20 del ranking FIFA. Le premesse date dall’esito dello scontro tra Arabia Saudita e Argentina sono buone, ma l’ingresso di Cristiano Ronaldo, reduce dall’addio al Manchester United, all’interno della rosa dell’Al-Nassr potrebbe davvero dare al campionato saudita quella marcia in più necessaria al conseguimento dell’obiettivo.

Ebbene, Cristiano Ronaldo, dato il mancato interesse di altri club europei e vista la cifra da capogiro offerta dalla società araba, ha detto sì, diventando in un colpo solo anche il giocatore più pagato al mondo. L’ingresso è atteso per il mese di gennaio con il club Al-Nassr, uno dei più in vista nel panorama saudita, pronto ad accogliere l’attaccante portoghese dopo le opportune visite mediche.

Si tratta di un club di spessore, che nei suoi quasi 70 anni di attività ha raggiunto obiettivi di spessore, tra i quali:

9 campionati nazionali

6 coppe del Re dei campioni

3 coppe della Corona del Principe Saudita

3 coppe del Principe Faysal Bin Fahd

2 coppe dei Campioni del Golfo

1 Supercoppa Saudita

1 Supercoppa d’Asia

1 Coppa delle Coppe dell’AFC

Non a caso, il nome del team Al-Nassr in arabo significa “vittoria”, in linea perfetta con la seconda squadra per numero di vittorie della Saudi Pro League: la prima, invece, con 18 trionfi, è l’Al-Hilal.

Non solo Ronaldo

All’interno del panorama saudita, non milita soltanto Cristiano Ronaldo. Tra le squadre più in vista, spiccano grandi nomi del calcio italiano ed europeo approdati nella Saudi Pro League, come Naldo, Bruno Henrique, Felipe Caicedo, Luiz Gustavo e David Ospina. Ancora, tra i grandi, si possono citare Vincent Aboubakar, Anderson Talisca, Banega, Robin Quaison e Ahmed Hegazi.