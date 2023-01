“Panchine distrutte, cestini porta rifiuti dilaniati, la strada ridotta ad uno schifo e danni ad autoveicoli…..avvilente, inaccettabile, indegno di una città che cresce e vuole far parlare di se per la sua bellezza. Siete idioti, punto. E verrete scovati”, così il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano commentando sui social i danni causati dai vandali nella notte di fine d’anno.

