Si chiama Gabriele il primo nato del 2023 nella Asl Bt. Pesa 3070 grammi, è alto 48 centimetri ed è un primogenito. E’ nato alle 22.45 del primo gennaio con parto spontaneo nella unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bonomo di Andria diretta dal dottor Beniamino Casalino. La mamma Antonietta di 29 anni sta bene.

A poche ore di distanza all’ospedale Dimiccoli di Barletta, nella unità operativa di Ostetricia e Ginecologia diretta da Pietro Lalli, è nata Dalila: alle 3.19 le hanno dato il benvenuto al mondo anche le sorelle Giorgia e Sofia. La bimba pesa 2500 gr per 50 centimetri ed è nata con parto spontaneo. La mamma Alessandra, residente a Trinitapoli, sta bene. A Gabriele e Dalila e alle loro famiglie vanno i nostri più affettuosi auguri di buon anno.