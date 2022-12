Dopo due anni di pandemia le Propaggini del Carnevale di Putignano, il più lungo e fra i più antichi d’Europa, tornano in piazza e fra la gente. L’edizione del ritorno ha visto primeggiare “A cumpagnei di uagnon”, secondo posto per il gruppo “I capturt du Frallion” e terza posizione per “La Zizzania”. Quarto posto ex aequo per i restanti 6 gruppi partecipanti.

La giuria tecnica capitanata dal veterano Nicola Sabatelli ha assegnato alcuni premi speciali: Premio Satira al gruppo “I Zannier”; Premio per la migliore produzione musicale al gruppo “I Trapplìr”; Premio per la coerenza dell’abbigliamento e la messa in scena a “Giugno /87”; Premio Recitazione ed uso appropriato del dialetto a “Cem Cemd’Rap i Cequer”; Premio per l’efficacia dei testi al Gruppo Mario D’Elia. Inoltre è stato assegnato il Premio al miglior propagginante che per questa edizione è andato alla giovanissima propagginante Rosita Bellino del gruppo “I petecchie”.

Dal palco tante scrialat sui fatti e misfatti più significativi dell’anno e il ricordo/omaggio al caro Cosimino Romanazzi, propagginante scomparso di recente. La mattina del 26 dicembre, giorno dedicato a festeggiamenti religiosi e civili in onore del Patrono Santo Stefano, è iniziata con il Corteo Storico rievocativo, a cura dell’Associazione Porta Barsento, per ricordare l’arrivo delle reliquie del Santo che nel 1394 diedero inizio alla spontanea festa del carnevale. Dopo la processione religiosa si è svolto il simbolico “scambio del cero” fra il Comitato Feste Patronali e la Fondazione Carnevale di Putignano a sancire che da quel momento “tutto vale”.

E’ partito così, in piano periodo natalizio, il Carnevale di Putignano con il rito dell’irriverenza: Le Propaggini, che consentono ai popolani per una volta l’anno di salire sul palco per sbeffeggiare a suon di rime le autorità cittadine. Le Propaggini quest’anno sono state inserite nel cartellone di eventi “A Natale ogni scherzo vale – Solo a Putignano il Carnevale inizia a Natale” promosso e organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano e inserito nell’ambito dell’accordo Pugliapromozione WeAreinPuglia, Agenzia regionale del turismo, e Teatro Pubblico Pugliese – sostenuto con Fondi FSC 2014/2020 Patto per la Puglia “Piano strategico del turismo Puglia 365 Comunicazione e valorizzazione della destinazione e del prodotto turistico”. Soddisfatti gli organizzatori ed in particolare il CdA della Fondazione Carnevale di Putignano guidato dal Presidente Giuseppe Vinella ed il Direttivo Organizzativo con il Direttore Gianluca Ignazzi.

GLI APPUNTAMENTI DEI PROSSIMI GIORNI – 4 Gennaio, ore 18.00/21.00 nel Teatro Comunale – Sogni di Carta Il prossimo appuntamento in programma è fissato per il 4 gennaio con l’evento “Sogni di Carta – Il potere di raccontare storie che cambiano il mondo”. Dalle ore 18.00 presso il Teatro Comunale sarà presentato il tema scelto per la 629^ edizione del Carnevale di Putignano: L’evoluzione della Fiaba. La presentazione avverrà attraverso voci di artisti ed attori. Inoltre, nell’occasione saranno svelati i bozzetti

dei carri che sfileranno a Putignano Sabato 4 febbraio (inizio alle ore 18.30), Domenica 12 febbraio (dalle ore 11.00), Domenica 19 febbraio (dalle ore 15.00) e Martedì 21 febbraio (dalle ore 18.30). I carri potranno essere ammirati anche Sabato 25 febbraio, dalle ore 19.30, in occasione del rito “U’ conz’l” che prevede spettacoli e animazione attorni ai carri dislocati lungo il percorso. Durante l’evento del 4 gennaio a Teatro sarà anche presentato il Taccuino degli Stornelli Popolari, una raccolta di brevi brindisi in rima realizzata in collaborazione con i Propagginanti di Putignano.

COME PARTECIPARE – Per assistere all’evento “Sogni di Carta” nel Teatro Comunale sarà possibile ritirare il proprio biglietto gratuito il 3 Gennaio, a partire dalle 18:00 fino alle 20:00, nel chiostro comunale. Al banchetto allestito ognuno potrà ritirare al massimo 2 biglietti.

5-6 Gennaio, ore 16.00/21.00 in corso Vittorio Emanuele n. 57 – Happy Carnival Market. Il calendario “A Natale ogni scherzo vale” prosegue anche il 5 e il 6 gennaio con Happy Carnival Market, il primo Mercatino del Vestito di Carnevale in corso Vittorio Emanuele n. 57, per vendere o scambiare abiti di carnevale usati e dove scegliere il prossimo originale travestimento.

COME PARTECIPARE – Chi volesse partecipare al mercatino è invitato ad inviare possibilmente un’email a info@carnevalediputignano.it entro il 4 gennaio, indicando il numero ed il tipo di vestiti da mettere a disposizione per la vendita e/o lo scambio. I vestiti dovranno poi essere consegnati entro le ore 15.00 del 5 gennaio nella sede di via Vittorio Emanuele n. 57 che ospiterà il mercatino.

6 Gennaio, ore 19.00/24.00 nel centro storico – Borgo in Festa Dalle ore 19.00 fino alla mezzanotte del 6 gennaio prenderà vita Borgo in Festa con esibizioni diffuse di musica dal vivo tra le stradine e le piazze del centro storico di Putignano.