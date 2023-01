Cane molossoide, malato, orecchie tranciate dalla base del cranio, abbandonato in una discarica in Località ‘Paglia’ a Borgo Mezzanone, nei pressi dell’impianto Mercegaglia a 50 km da Manfredonia. “L’anno comincia proprio bene”, scrive l’Enpa di Manfredonia che ha ritrovato tra l’immondizia il povero animale.

“Ringrazio di cuore la Polizia locale di Cerignola per la professionalità – scrive Peppino Milella, presidente associazione IX maggio, camionista che è intervenuto per primo questa mattina all’alba per nutrire il cane -. Per quanto sembrasse facile il punto dove si trovava il cane è competenza di due città diverse cioè Cerignola e Manfredonia. Sì – dice – oggi sono veramente felice. A quella creatura ora non rimane che godersi il tempo a disposizione. È affetto da leishmaniosi e le sue condizioni sono abbastanza serie. Io ce l’ ho messa tutto Angelo mio che Dio ti benedica”.

(foto facebook)