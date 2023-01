Oltre 200mila sanzioni elevate nel capoluogo pugliese, con 40mila multe per infrazioni al codice della strada solo nel quartiere Murat di Bari. È quanto emerso dai dati relativi alle attività della Polizia Locale di Bari nel 2022 che ha presentato le statistiche relative all’anno appena trascorso.

In particolare, il numero complessivo delle sanzioni al codice della strada elevate è pari a 201.934 con un calo di circa il 6% rispetto all’anno precedente. Risultano eseguiti posti di controllo traffico stradale in orari serali e notturni con 27.939 veicoli e conducenti controllati. Il numero degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Locale di Bari è stato di 2.791 di cui 1.267 con feriti, 9 con esito mortale e 28 con feriti in prognosi riservata – dato in risalita rispetto al 2021 ma sostanzialmente in leggera diminuzione rispetto agli anni ante Covid19 (nel 2019 furono 2.860 e nell’anno 2018 furono 2.917). Gli accertamenti per la violazione dei limiti di velocità con Telelaser e autovelox ammontano 13.966. Il numero delle sanzioni che hanno interessato la conduzione di monopattini è stato pari a n.482. I controlli di polizia annonaria ed amministrativa nelle attività commerciali, nei Pubblici Esercizi, nei circoli culturali e nelle strutture ricettiva sono stati complessivamente pari a 939.

Entrando nel dettaglio dei quartieri: al primo posto, con 40.204 multe si piazza il quartiere Murat seguito dal Libertà, con 27.466. Terzo posto per Picone, con 17.340 multe elevate. Subito dopo è la volta di Madonnella con 16.538 multe e poi di Carrassi, 15.916. Al sesto posto per multe elevate si piazza il quartiere San Pasquale con 10.811 multe. Poi, in ordine decrescente ci sono: Japigia (9.149), San Nicola (8.484), Carbonara (7.170), Poggiofranco (6.144), Palese (2.047), S.Spirito (1.916), San Paolo (1.247), Marconi-San Girolamo-Fesca (1.109), Stanic (512), Ceglie del Campo (565), Torre a Mare (373) e Loseto (55). Le strade non codificate raccolgono infine un totale di 34.888 multe elevate.

In totale, sono 470 i veicoli sottoposti a sequestri amministrativi di cui 129 in atto, 304 i dissequestri e 37 quelli con procedura custodia acquirente/alienato. La maggior parte dei fermi amministrativi riguardano la guida senza patente (73 in totale), segue il mancato uso del casco protettivo (37), la mancata revisione (28) il fermo per veicoli esteri (27), la mancata abilitazione a taxi (12), guida in stato di ebbrezza (12). Infine, i fermi sono stati 3 per l’assenza di chiarezza in merito alla destinazione d’uso del veicolo, 5 per l’assenza di contrassegno sul ciclomotore, 3 per targa impropria su motociclo, 2 per guida senza patente, 4 per trasporto di materiale pericoloso, 1 per cicrolazione con patente ritirata, 4 per circolazione con documenti ritirati, 2 per requisiti psicofisici del conducente. Sono stati inoltre, in totale, 1306, i veicoli agganciati per violazioni al codice della strada da custodi giudiziari, 5 invece i vicoli non ritirati e inviati al Demanio.

Per quanto riguarda le violazioni complessivamente accertate e contestate ai titolari di attività commerciali in sede fissa o itinerante, Pubblici esercizi et similia sono state complessivamente pari a 874 per un importo complessivo di introiti per violazioni delle leggi in materia di commercio pari a circa 514 mila euro accertati ed avviati alla riscossione; i sequestri operati in materia commerciale sono stati complessivamente 178 con un totale di 10.040 pezzi sequestrati ed avviati alla confisca/distruzione. Gli accertamenti di Polizia tributaria in materia di TARI commerciale, esposizione pubblicitaria ed ICI sono stati 573 con n.63 contestazioni di violazioni ed accertamenti di tributi evasi. I controlli sugli scavi stradali sono stati 2260 con n.35 contestazioni per lavori stradali irregolari o privi di autorizzazioni.

Nell’ambito dei servizi mirati, invece, parte di progetto ministeriale finanziato dallo Stato per le P.L., per i controlli in materia di consumo di droghe o sostanze stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura 122 persone per l’assunzione di sostanze psicotrope, mentre 3 le persone denunciate all’autorità giudiziaria per spaccio o acquisto illecito di droghe e/o sostanze psicotrope, 1 persona arrestata, e con con 127 sequestri di sostanze illecitamente detenute con 201,8 grammi di sostanza sequestrata. Le informative di reato a carico di persone note sono state 357 , mentre 95 le informative a carico di soggetti inizialmente ignoti e di cui almeno il 20% risulta successivamente al momento identificato, mentre sono

ancora in corso le indagini per il resto dei soggetti ignoti autori di reati vari; 9 gli arresti compiuti in flagranza di reato.

In materia di controllo del conferimento regolare dei rifiuti sono state 1988 le sanzioni per conferimenti fuori orario, 363 le violazioni contestate per rifiuti su sede stradale, 2441 le contestazioni a carico di soggetti non residenti sorpresi a conferire in cassonetti stradali nella Città di Bari, 420 i controlli per la regolare iscrizione degli animali da affezione nell’anagrafe canina. Le istanze oggetto di verifica ed istruttoria per l’iscrizione all’anagrafe cittadina sono state pari a 13.454, da cui sono derivate nr.1752 pratiche di avvio dei procedimenti per cancellazione anagrafica disposta d’Ufficio e/o irreperibilità anagrafica.

Le pratiche oggetto di istruttoria per la richiesta di pareri per le occupazioni di suolo pubblico sono state complessivamente 2679, mentre 287 la Commissioni di Arredo Urbano convocate e coordinate per il rilascio di pareri specifici di o.s.p. come previsto dal regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico in aree e zone particolari.

Foto repertorio