Nessuna tregua dal maltempo in Puglia che, già a partire dai primi giorni di gennaio, ha dovuto salutare le giornate solari e miti che hanno contraddistinto il mese di dicembre per fare spazio a temperature più fredde, pioggia e temporali.

In particolare, secondo quanto previsto dall’ultimo bollettino diramato alla Protezione Civile, a partire da questa notte (mezzanotte) e per le 18 ore successive, è prevista allerta gialla. Nello specifico sono in arrivo venti dai quadranti settentrionali con residue raffiche di burrasca, in generale attenuazione nel pomeriggio.

Già in mattinata la Puglia, più nello specifico Bari, si è svegliata con forte vento e pioggia sparsa. In alcune zone, in particolare a Poggiofranco, ha anche grandinato. Le condizioni meteorologiche peggioreranno nelle prossime ore con una leggera tregua prevista nella giornata di venerdì.

Foto repertorio