“Quanto sta accadendo al Pronto soccorso del don Tonino Bello non è più tollerabile”. Il Sindaco Minervini commenta così il ritardo dei lavori presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Molfetta. Ieri la denuncia sulle condizioni di attesa dei pazienti al pronto soccorso.

«L’encomiabile impegno degli operatori sanitari del Pronto soccorso ormai – sostiene il sindaco Tommaso Minervini – non è più sufficiente a colmare le carenze strutturali. Eppure i finanziamenti ci sono. Manca la continuità nei lavori. Ringrazio gli operatori tutti del Pronto soccorso dell’ospedale ma devo richiamare i vertici Asl e regionali all’impegno per la ultimazione dei lavori di ristrutturazione finanziati da tempo».