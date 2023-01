Ieri sera, poco dopo le 19:00, militari della Stazione Carabinieri di Palo del Colle hanno tratto in arresto 3 persone, di origine georgiana, poiché ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale in concorso.

I 3 uomini, di 37, 42 e 48 anni, non si sono fermati all’ alt dei carabinieri e sono stati bloccati solo dopo un lungo inseguimento per le vie del comune, subito dopo aver concluso la corsa collidendo con un’altra auto parcheggiata Fortunatamente nessuno ha riportato ferite.