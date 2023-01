Allerta dell’Oms Europa per due sciroppi contaminati utilizzati contro i sintomi di raffreddore e influenza e che potrebbero comportare gravi rischi per la salute soprattutto dei bambini.

L’avviso di allerta, spiega l’Oms, “si riferisce a due prodotti contaminati, identificati in Uzbekistan e segnalati all’Oms il 22 dicembre 2022”.

I due prodotti (non disponibili in Italia) sono lo sciroppo Ambronol e lo sciroppo Dok-1 Max. Il produttore dichiarato di entrambi è Marion Biotech Pvt. Ltd, (Uttar Pradesh, India). Ad oggi, il produttore dichiarato non ha fornito garanzie all’Oms sulla sicurezza e sulla qualità di questi prodotti”. L’analisi di laboratorio dei campioni di entrambi i prodotti, condotta dai laboratori del Ministero della Salute della Repubblica dell’Uzbekistan, ha rilevato che contenevano “quantità inaccettabili di glicole dietilenico e/o glicole etilenico come contaminanti”.

Entrambi gli sciroppi, afferma l’Oms, “possono avere autorizzazioni all’immissione in commercio in altri paesi della regione europea. Potrebbero anche essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, in altri paesi o regioni”. Il glicole dietilenico e il glicole etilenico, spiega l’Oms, sono tossici per l’uomo se consumati e possono rivelarsi fatali. I prodotti contaminati “cui si fa riferimento in questo avviso – avverte l’Organizzazione mondiale della sanità – non sono sicuri e il loro uso, soprattutto nei bambini, può provocare lesioni gravi o morte”. L’Oms invita dunque a non usare in alcun caso tali prodotti.

I due sciroppi contaminati per i quali l’Organizzazione mondiale della sanità ha diramato l’allerta, non risultano disponibili nelle farmacie italiane. (Freepik)