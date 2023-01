I finanzieri della compagnia di Francavilla Fontana hanno dato esecuzione ad un decreto, emesso dal Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, che dispone il sequestro di un bar​ tabaccheria con ricevitoria del lotto, nonché di beni e disponibilità finanziarie del valore di 218.000 euro. Il provvedimento scaturisce da una attività d’indagine delegata dalla Procura alle Fiamme Gialle brindisine.

Secondo le ipotesi investigative il dipendente di un bar ricevitoria del Lotto avrebbe registrato delle false giocate al ’10 e lotto’ per 140mila euro mai realmente versati, riscuotendo però sul proprio conto corrente le vincite che si generavano.

E’ indagato per truffa allo Stato o di altro ente pubblico, appropriazione indebita e violenza privata. L’uomo, secondo la ricostruzione dei finanzieri, avrebbe estromesso il titolare della ricevitoria dalla gestione delle giocate e si sarebbe procurato un profitto indebito di 78.900 euro, appropriandosi in maniera illegittima anche degli incassi dell’attività commerciale.