Grave incidente lungo la strada statale 16 Adriatica, nel tratto fra Barletta e Trani, all’altezza dello svincolo Boccadoro: un’auto si è scontrata con un camion ed è rimasta schiacciata. Il conducente dell’auto ha perso la vita: aveva 41 anni.

Un’altra persona è rimasta ferita e trasportata nell’ospedale di Andria. Indagini delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.