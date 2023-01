Il concorso nazionale del fischietto in terracotta, competizione artistica, unica nel suo genere in Italia, annualmente vede protagonisti i più importanti artisti italiani della terracotta.

L’edizione 2023, che ha come tema “Sono in crisi”, vede in gara 45 concorrenti: un numero di partecipanti in aumento rispetto ai 33 della passata edizione. Gli autori provengono dalle seguenti regioni: Puglia, Lazio, Sicilia, Veneto, Piemonte, Marche, Campania, Liguria.

La fiera del fischietto in terracotta si svolgerà invece in piazza XX Settembre e nel Borgo Antico per tutta la giornata di Martedì 17 Gennaio, con il corteo dei Cavalli di Sant’Antonio Abate per le vie della città (partenza alle ore 15.30 del Santuario del Crocifisso) e la Benedizione degli animali alle ore 16 in Largo Domenico Divella e sul Sagrato della Chiesa di San Domenico; la Fiera si svolgerà anche nelle giornate di Sabato 21 Gennaio e Domenica 22 Gennaio, tra bancarelle della terracotta, stand di eno-gastronomia tipica, artisti di strada, concerti musicali, mostre, visite guidate e attività varie.