La Helbiz chiude il 31 gennaio il servizio di monopattini in sharing in città. Con un milione e mezzo di chilometri percorsi in due anni. Lo ha comunicato la stessa azienda con una mail agli abbonati.

La Helbiz aveva partecipato anche alla seconda gara ed era risultata vincitrice. Ma è stata esclusa per un problema legato al fornitura dei nuovi mezzi indicati nell’offerta. L’azienda aveva proposto dei monopattini con telecamere la cui fornitura però non era ancora disponibile. E il Comune ha quindi proceduto con l’esclusione e avviato le verifiche sul quarto classificato.

Nel frattempo il servizio dei monopattini non sarà mai sospeso. Perché continuerà in proroga con le altre vecchie aziende. Ad allungare i tempi dell’affidamento definitivo del secondo bando anche due ricorsi.