“Ho appena appreso che i proprietari di questa autovettura stavano festeggiando una ricorrenza nel mio ristorante. È vergognoso che una persona non sia libera di pranzare a Santo Spirito in tranquillità”. A parlare è un ristoratore di Santo Spirito in merito al furto di un suv ieri, ripreso in un video diventato poi virale. In pieno giorno.

“La cosa ancora più squallida è che nessuno si è mobilitato per fermare questo scempio avvenuto in centro e in pieno giorno – continua il ristoratore – A volte penso …. È giusto investire qui? Dove sono le autorità? E i politici? Perché non ci ascoltano mai? Purtroppo ci sono sempre troppe parole e pochi fatti!”

L’auto è stata poi abbandonata dagli stessi ladri sul ciglio della strada all’altezza di Giovinazzo. Sono intervenuti anche i carabinieri.

