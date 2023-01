La città si mobilità per la sostenibilità e premia chi sceglie di muoversi a piedi o con i mezzi di trasporto in sharing, come biciclette o monopattini. È quanto previsto da una delibera approvata in Giunta comunale che prevede lo stanziamento di fondi, a valere sul PON Metro, per sostenere e promuovere la mobilità sostenibile. Dall’installazione di stalli con punti di ricarica video sorvegliati e stazioni di gonfiaggio bici a un aggiornamento dell’applicazione Muvt che prevede il conteggio dei passi per premiare i cittadini che preferiranno muoversi a piedi: sono solo alcune delle novità previste. Ma entriamo nel dettaglio.

Tra i primi interventi previsti c’è la “Small scale” per la multimodalità. Si tratta, in particolare, di un’iniziativa che prevede la realizzazione di piccoli interventi (small scale interventions) che possano favorire lo shift modale verso la mobilità sostenibile, risolvendo alcuni problemi tipici, come quelli legati alla sicurezza o alla manutenzione delle bici (es. sistemi pubblici di gonfiaggio). In tal proposito, per una somma totale di 1.000.000 di euro, verranno acquistati e installati in punti strategici della città: rastrelliere (300.000 euro), locker (250.000 euro), stalli sicuri con punti di ricarica video sorvegliati e stazioni di gonfiaggio bici (450.000 euro).

Poi c’è il Bonus Muvt, sezione sharing. Il servizio di sharing dei monopattini, va sottolineato, è già attivo nell’area del Comune di Bari, da luglio 2020. Attualmente, Sono stati aggiudicati e sono in fase di avvio i servizi di Bike, Car e Scooter Sharing. Per promuovere l’utilizzo dei servizi di sharing e favorire in questo modo schemi d’integrazione

multimodale, verranno erogati dall’Amministrazione Comunale ai cittadini che ne faranno richiesta, dei voucher per coprire pro-quota i costi dei relativi abbonamenti Le modalità di gestione di tali voucher e le modalità di monitoraggio connesse all’efficienza e all’efficacia

dell’agevolazione saranno disciplinate dal Responsabile del procedimento e potranno essere oggetto di rimodulazione in base all’andamento della misura. Nella misura d’incentivazione potranno essere considerati anche eventuali minuti gratuiti resi disponibili dagli operatori di sharing. La spesa totale per rendere possibile tale misura ammonta a 300.000,00 euro.

Tra le altre novità c’è il bonus Muvt dedicato a chi si sposta a piedi. In particolare, con un importo totale previsto di 100.000,00 euro, si vuole sperimentare un sistema di incentivazione per favorire gli spostamenti a piedi a sostegno delle altre misure previste nel presente Piano per garantire lo shift modale. In particolare, all’interno della App MUVT verrà sviluppato un modulo per la registrazione dei passi percorsi, che verranno tramutati in punti e quindi in credito nel borsellino MUVT dell’Utente. Verranno destinati indicativamente 40.000 euro per lo Sviluppo del Modulo App, previsto per il primo semestre del 2023, e 60.000 euro per gli incentivi che saranno erogati nella seconda metà del 2023. Le modalità di gestione di tali incentivi saranno disciplinate dal Responsabile del procedimento, a valle della realizzazione dell’applicazione e potranno essere oggetto di rimodulazione in base all’andamento della misura.

Inoltre, tra le novità, è previsto anche un piano di spostamento casa-scuola, per un importo totale di 450.000,00 euro. In particolare, il Comune di Bari vuole promuovere la cultura della Mobilità Sostenibile in modo capillare su tutto il proprio territorio supportando tutte le scuole operanti nel Comune di Bari, nella realizzazione di Piani Spostamento Casa Scuola (PSCS). A tal fine, nell’ambito del progetto M.U.V.T., con un budget dedicato di 215.000,00 è stato avviato un processo di co-progettazione con Enti del terzo Settore che hanno risposto ad un avviso pubblicato dal Comune di Bari per la sperimentazione e promozione di azioni di Pedibus, Bicibus e Carpooling Scolastico.

Nell’ambito del progetto “Muvt in bici” sarà inoltre prorogato il rimborso chilometrico per chi si sposta sulle due ruote. L’importo previsto è di 350.000,00 euro. Si tratta di un programma avviato dal Comune nel 2019 che permette di tracciare gli spostamenti relativi a tratte casa scuola o casa lavoro effettuati in bicicletta nell’area urbana per procedere poi con il rimborso chilometrico. La misura, partita come sperimentazione nell’ambito del bando per l’acquisto di biciclette e destinata ai soli cittadini residenti, è stata stabilizzata a partire dal 2021, ampliando la categoria di aventi diritto agli studenti universitari “fuorisede” e lavoratori occupati sul territorio comunale. Dal giugno 2021 è anche attiva la sottomisura sperimentale BIKE TO ART, che prevede una ulteriore incentivazione ai cittadini, sotto forma di voucher elettronico utilizzabile presso cinema, teatri e musei della città, prorogabile nell’ambito della misura principale Muvt in bici5. I soggetti coinvolti in questa misura con i rispettivi ruoli sono i cittadini quali beneficiari finali dell’incentivo e il Comune di Bari quale gestore della misura. La Misura di incentivazione è stata realizzata secondo la seguente modalità operativa: creazione a cura del Comune di Bari della Piattaforma https://muvt.comune.bari.it; Creazione di una sezione dedicata alla presentazione delle domande di ammissione alle misure di incentivazione attive; Presentazione da parte dei cittadini della domanda di ammissione all’incentivo (dal 2021 esclusivamente online); Verifica dei requisiti delle candidature; In caso di esito positivo, comunicazione di ammissione al cittadino; Ritiro del dispositivo PIN Bike da parte del cittadino presso URP o AMTAB; Pagamento dell’incentivo da parte del Comune con bonifico su cc del cittadino, al raggiungimento della soglia di 50 euro.

Infine, è stata confermata la proroga per l’acquisto di bici e monopattini. L’investimento per tale misura è di 400.000,00 euro. La misura, anche questa lanciata nel 2019, ha previsto l’assegnazione di incentivi economici, sotto forma di sconto, finalizzati l’acquisto di biciclette nuove di fabbrica e ricondizionate, per uso urbano, non sportivo, e dispositivi di micro-mobilità elettrica, con obiettivo di stimolare i cittadini all’adozione di stili di vita più salutari, ad aumentare gli spostamenti sostenibili e a contrastare gli effetti dell’inquinamento da traffico veicolare. La Misura di incentivazione è stata realizzata grazie alla creazione, all’interno della Piattaforma MUVT, di un’applicazione per la gestione dei voucher e la definizione di una procedura in due fasi. La prima fase è rivolta ai rivenditori del territorio ai quali viene richiesto mediante avviso pubblico di contribuire alla istituzione di un catalogo di mezzi ammessi alla misura. Nella seconda fase, previa pubblicazione di un avviso pubblico, i cittadini possono accedere alla misura selezionando e acquistando la bici/monopattino tra quelle presenti nel catalogo. Quest’anno, la misura, utilizzerà la piattaforma Muvt come mezzo di gestione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.