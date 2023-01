Un tour guidato per offrire a turisti e curiosi la possibilità di scoprire alcune delle principali location mostrate nella fiction di Rai uno Lolita Lobosco. E’ la nuova iniziativa ideata da Confguide Confcommercio Bari-Bat per promuovere tutti i luoghi della città raccontati dagli scrittori e le scrittrici che hanno scelto Bari per le loro storie.

“È qui che abita Lolita? Questa è la domanda che pongono molti turisti che vengono a visitare la nostra città – spiega Ines Pierucci, assessore al Turismo – . Dopo il successo di ‘Le indagini di Lolita Lobosco’ e perseguendo la vocazione turistica della città a meta culturale, con Gabriella Genisi, autrice dei libri da cui è tratta la celebre serie tv, abbiamo pensato a dei percorsi turistico-letterari della città sui luoghi di Lolita, dal nome “Bari, la città di Lolita Lobosco”.

Il tour durerà mezza giornata e al costo di 10 euro a persona saranno soddisfatte le curiosità di molti e si vivrà un’esperienza da ‘attore’ in alcune delle location più mostrate durante le riprese di Lolita Lobosco.

