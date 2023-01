E’ stata siglata oggi 17 gennaio 2023 presso la Prefettura di Bari una convenzione tra la Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo e l’Aeronautica Militare, rappresentati dal Prefetto Antonia Bellomo e dal Comandante del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare /3^ Regione Aerea di Bari, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, allo scopo di soddisfare l’esigenza di sostituire alcuni moduli abitativi in disuso per l’accoglienza dei richiedenti asilo del “Centro Accoglienza Richiedenti Asilo” situato nell’Aeroporto Militare di Bari Palese.

La convenzione rappresenta l’istituzione di una cooperazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento di un interesse pubblico.

​Il Generale di Squadra Aerea, Silvano Frigerio, a margine della sottoscrizione del documento, ha rimarcato che: “La cooperazione e le sinergie istituzionali rappresentano la chiave per garantire con efficacia il conseguimento degli interessi dello Stato. In questa ottica, l’Aeronautica Militare, fermo restando i prioritari compiti istituzionali della Forza Armata, è sempre pronta a fornire il suo fattivo contributo attraverso personale e mezzi nel campo della pubblica utilità ed, in particolare, a supporto delle amministrazioni centrali dello Paese”.

​

Il Prefetto di Bari ha ringraziato l’Aeronautica Militare per aver messo a disposizione le competenze finalizzate a garantire la migliore accoglienza dei profughi in un’ottica di proficua collaborazione istituzionale.

