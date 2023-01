Un uomo di 35 anni, Francesco Nigro, è morto in un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 7 tra Laterza (Taranto) e Matera, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il ciclista, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato travolto da un furgone. Troppo gravi le lesioni riportate dal 35enne durante l’impatto, con i sanitari del 118 che giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, affidate ai carabinieri della stazione di Laterza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.