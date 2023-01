Proseguono senza sosta le ricerche di Giuseppe Liuzzi, cittadino di Acquaviva nato il 4 giugno del 1996, scomparso a Milano ormai da 10 giorni. I suoi genitori, in particolare, non hanno notizie del giovane dal 12 gennaio, giornata in cui il giovane, dopo essere stato derubato, si è recato al centro di accoglienza di via Sammartini 120 a Milano contattando la famiglia per poi scomparire nel nulla.

L’ultima volta, secondo quanto emerso, il 26enne è stato visto a Largo San Valentino a Milano. La mamma, Maria, assieme a tutta la famiglia sono molto preoccupati e hanno recentemente lanciato un appello sui social nel tentativo di mobilitare più persone affinché possano ritrovarlo presto. L’appello è stato condiviso anche dal sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci.

“Mamma Maria e tutta la famiglia sono molto preoccupati e sperano di riabbracciarlo presto” – ha scritto il sindaco. Chiunque sia in possesso di informazioni utili può chiamare il 3203389682.

Foto Facebook sindaco Acquaviva

