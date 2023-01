Continua a crescere l’allarme nel Barese in merito alle fettine di carne sospette abbandonate in città. L’ultimo episodio risale a ieri, a denunciarlo una cittadina, fortemente preoccupata per il contenuto della fettina, soprattutto in seguito alla denuncia effettuata da un veterinario negli scorsi giorni riguardante la presenza di chiodi all’interno di esse.

“Mi è appena capitato con il mio cagnolino – ha denunciato la donna sui social – gli ho estratto una bistecca intera dalla gola che aveva trovato in un cespuglio nel giardinetto di fronte Chiringuito. State attenti!” – ha concluso la donna. Il cagnolino è stato portato subito dal veterinario che gli ha dato una medicina per indurgli il vomito.

Un episodio che si unisce a tanti altri avvenuti in città, tra questi il ritrovamento della fettina di carne con i chiodi in piazza Eroi del Mare, ma anche la busta piena di salsiccia ritrovata al San Paolo. Tutti episodi che, di fatto, stanno spaventando i padroni degli amanti degli amici a quattro zampe, ma anche molti animalisti preoccupati per i randagi. I cittadini adesso chiedono maggiori controlli e più telecamere per risalire ai responsabili. “Questi sono delinquenti” – ha commentato una signora – “vogliamo le telecamere”.

Foto Facebook

