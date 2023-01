Si svolgeranno domani a Massafra e Martina Franca i funerali delle tre giovani vittime dell’incidente stradale avvenuto ieri sera sulla ex statale 581, nel tarantino. Proprio a Massafra, alle 15.30, nella chiesa di San Francesco da Paola, sarà celebrato il rito funebre per il 19enne Leonardo Carucci e la sorellina Antonella, di 13 anni. Allo stesso orario, nella Chiesa della Santa Famiglia di Martina Franca, le esequie di Leo Conte, il 20enne che guidava la Opel Corsa schiantatasi contro un muretto di cemento a circa un chilometro dal centro abitato di Massafra. Il quarto giovane che viaggiava con le vittime, Giuseppe Convertino, anche lui 20enne, di Massafra, è ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Santissima Annunziata per trauma commotivo e fratture multiple ma non corre pericolo di vita.

Il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto, oltre a proclamare per domani lutto cittadino, ha disposto l’esposizione a mezz’asta della bandiera della Città di Massafra nei Palazzi Comunali e su tutti gli edifici pubblici e l’abbassamento delle serrande di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. Al corpo insegnante di ogni ordine e grado il primo cittadino chiede di proporre riflessioni che coinvolgano gli studenti.

Il sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, ha espresso la sua “personale vicinanza, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità martinese alla famiglia Conte e alla famiglia dei due giovani che, insieme a Leo, hanno perso la loro giovane vita. L’incidente verificatosi nella serata di ieri – ha commentato – lascia senza parole, portatore di un dolore incommensurabile e inspiegabile”. Ne dà notizia l’Ansa.

