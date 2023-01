Una scena straziante alla quale hanno assistito impotenti diverse persone: un pitbull, pare appartenente a gente non del posto, ha aggredito e ucciso un cane di piccola taglia in strada San Girolamo. Per il cagnolino non c’è stato nulla da fare.

E tanta è la rabbia nel quartiere. “Il cane è morto ma io mi chiedo e se c’era un bambino? Strada frequentatissima di giorno da mamme con passeggini e piccoli che vanno all’asilo, cosa ci facesse quel pitbull fuori controllo da solo lasciato vicino a un parco? Giustizia per questo cagnolino, ucciso così sotto gli occhi di tante persone!”.

L’aggressione è avvenuta proprio vicino ad un giardinetto per bambini. Ma non è la prima volta che cani di grossa taglia vengono lasciati liberi, soprattutto sul lungomare e sulla spiaggia. Da tempo i residenti chiedono controlli e sanzioni per i proprietari che non rispettano le regole.

