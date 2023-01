Tre giorni di vaccinazioni anti Covid a sportello nel prossimo fine settimana per incentivare la adesione della popolazione a terze e quarte dosi. Il Dipartimento di prevenzione della ASL di Bari ha organizzato tra il 28-29 e 30 gennaio sedute straordinarie di somministrazioni contro il Covid in diversi hub e uffici Sisp da nord a sud del territorio provinciale per dare ai cittadini la possibilità di vaccinarsi anche sabato e/o domenica in orari prestabiliti senza la necessità di prenotarsi.

L’appello alla protezione dal virus nasce dalla analisi della attuale situazione pandemica, rispetto alla quale il vaccino resta l’unico strumento efficace per evitare le formi gravi della malattia.

Intanto è in aumento costante la copertura vaccinale con quattro dosi, che riguarda 104.687 residenti over 60 pari ad una percentuale del 34%. Quasi un ultraottantenne su due (48,8%) ha scelto di fare il secondo richiamo, mentre tra i 70-79enni la copertura è del 36,3% e nella fascia 60-69 anni del 23,9%.

Di seguito il calendario degli open day:

Bari-Catino – via delle Azalee, 2 29 gennaio ore 8.30-13

Alberobello – viale Bari, 28 28 e 29 gennaio ore 9-12

Molfetta – via Togliatti, 6/I 29 gennaio ore 8.30-13.30

Altamura – piazza De Napoli, 5 28 gennaio ore 15-18.30; 29 gennaio ore 9-13

Bitonto – via G.Comes, 31 28 gennaio ore 9-13

Santeramo – via P. Togliatti, 5 29 gennaio ore 9-12.30

Monopoli – via Pisonio, 10 30 gennaio, ore 15-18

Bitetto – via Palo, 21 28 gennaio, ore 9-13

Bitritto – via Rabin, 3 29 gennaio, ore 9-13

Gravina – via San Domenico 28 gennaio 9-12:30, 29 gennaio, ore 9-12:30

