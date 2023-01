Un uomo di 43 anni è morto a Ostuni, nel Brindisino, dopo aver effettuato una visita dal medico di famiglia. È accaduto in particolare questa mattina, l’uomo, secondo quanto emerso, si sarebbe sentito male non appena uscito dal poliambulatorio.

Sul fatto indaga ora la Procura di Brindisi che nelle prossime ore disporrà l’autopsia per accertare le cause della morte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un musicista ed ex assessore del comune di Latiano (Brindisi), si era recato domenica scorsa al pronto soccorso lamentando alcuni dolori. Dopo alcuni accertamenti era stato poi dimesso. Questa mattina l’uomo si è recato invece dal medico di famiglia, all’uscita del poliambulatorio si è sentito male. Inutili i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

Foto repertorio

