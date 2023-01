Nel solo centro murattiano sono tre le tabaccherie storiche in vendita. Ma ci sono offerte anche nel quartiere Madonnella e al San Paolo. Sono numerose le rivendite di tabacco di Bari che stanno per essere cedute e molte hanno alle spalle più di trent’anni di attività. Tra gli annunci immobiliari infatti compare anche la storica attività ‘Smoke’ in via Principe Amedeo, nel pieno centro della città da 36 anni. Situata tra boutique, caffè, banche, scuole, uffici e attività commerciali di ogni genere è venduta al prezzo di 320 mila euro. Come si legge nell’annuncio: “Oltre alla vendita dei vari generi di monopolio, la tabaccheria offre un ampio ventaglio di servizi per il cittadino, giochi, cartoleria e accessori esclusivi”. Il locale storico di Bari, di 35metri quadrati, dispone di tre vetrine.

Dopo 45 anni di attività nel centro di Bari è in vendita anche un’altra tabaccheria di 45 metri quadrati. In questo caso le trattative sono riservate. In via Cairoli invece a due passi dall’università’ per 290 mila euro si cede una tabaccheria di 85 metri quadrati, che vende da ormai trent’anni anche articoli di cartoleria e profumeria.

Tra gli annunci immobiliari anche altre due rivendite storiche di tabacco nel quartiere San Paolo e nella zona Madonnella. In quest’ultimo caso si tratta di una attività di 30 anni, in via Abbrescia. (foto repertorio)

