L’infisso di una finestra si è sganciato portando quest’ultima, in seguito a caduta, a frantumarsi. È accaduto questa mattina all’Università di Lecce, in particolare all’interno della Community Library. A denunciare l’episodio, che secondo quanto ricostruito sarebbe avvenuto per via del maltempo e del forte vento, gli studenti di Link Lecce – Coordinamento Universitario, che con un post hanno voluto sottolineare che si tratta di un “ennesimo caso di scarsa sicurezza”.

In particolare, l’infisso si è sganciato finendo a terra provocando così la frantumazione del vetro. In aula, al momento dell’accaduto, c’erano alcuni studenti. Nessuno è rimasto ferito. “Oggi, all’interno della Community Library, si è verificato l’ennesimo caso di scarsa sicurezza e manutenzione degli edifici universitari – scrivono gli studenti di Link – a causa del maltempo, si è verificata la rottura di una finestra al primo piano della biblioteca, l’infisso si è sgretolato a pochi metri dalle postazioni studio e in presenza di studenti nelle vicinanze. Abbiamo provveduto a inviare immediatamente una segnalazione all’amministrazione chiedendo un sopralluogo tempestivo e l’attuazione dei dovuti controlli, affinché la sicurezza degli studenti e delle studentesse all’interno dell’edificio non venga messa più a rischio” – sottolineano.

“La sicurezza degli studenti e delle studentesse – proseguono – non può più essere messa a rischio. Chiediamo dunque che vengano presi dei provvedimenti immediati con una visione strutturale a lungo termine. Vogliamo degli spazi che siano realmente accessibili e sicuri!

In data odierna, poco più di un’ora fa, ci sono arrivate segnalazioni riguardo un ulteriore evento accaduto che sottolinea la poca sicurezza delle nostre strutture universitarie. Infatti, a causa del maltempo, nell’edificio della Community Library si è verificata la rottura di una finestra con conseguente sgretolamento dell’infisso. Il tutto è avvenuto in presenza di student3 poco lontani da lì, che stavano studiando. Di li a poco, sono state adottate delle misure provvisorie per cui la suddetta finestra è stata chiusa con un pannello di compensato. Ma ovviamente non basta! Eventi come questo fanno capire quanto poco sicure siano le nostre strutture e quanto ci sia bisogno di revisioni e di provvedimenti strutturali che possano non indurre più la comunità studentesca ad avere timore dei luoghi che frequenta quotidianamente. Abbiamo provveduto a segnalare al direttore generale l’accaduto” – hanno concluso. Foto Facebook Link Lecce – Coordinamento Universitario

