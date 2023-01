Prosegue l’ondata di maltempo in Puglia. In particolare, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, a partire dalle 8 di domani (26 gennaio) e per le successive 12 ore, è in arrivo allerta gialla su tutta la Regione.

Nello specifico, sono in arrivo precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Già nella giornata di oggi, per via della pioggia incessante, sono diversi i disagi che si sono registrati sopratutto nel capoluogo pugliese. Dagli incidenti per via del manto stradale bagnato, alle strade allagate, sino alle gare sportive rimandate per via degli allagamenti nei palazzetti. Il maltempo durerà anche nei prossimi giorni.

Foto repertorio

