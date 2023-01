Il 20 gennaio scorso un gatto sarebbe stato avvelenato dopo aver ingerito qualcosa trovata in strada, in via Mazzitelli, all’altezza del numero 264 a Bari. Gli esami patologici non escludono l’avvelenamento ed è per questo che il Comune ha deciso di emanare ordinanza per avvertire la cittadinanza sulla possibile presenza di esche avvelenate. “E’ ritenuto necessario ed urgente – si legge nell’ordinanza – provvedere all’emanazione del presente provvedimento, al fine della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente”.

Nelle prossime ore quindi saranno installati cartelli stradali con la scritta “Attenzione – Possibile Presenza di Esche Avvelenate”. Compito della polizia locale sarà quello di disporre gli opportuni accertamenti su quanto accaduto per risalire al responsabile dell’eventuale abbandono di esche o bocconi avvelenati, ove confermato e ad Amiu di provvedere alla bonifica della località interessata dall’abbandono di esche o bocconi ove , dalle risultanze delle analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, si confermi il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive nelle esche o bocconi. La bonifica dovrà essere effettuata con l’ausilio della polizia locale – settore polizia giudiziaria. (foto repertorio)

