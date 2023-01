La pioggia continua con insistenza sulla città di Bari. Non mancano i disagi. Questa mattina il sottopasso di via La Rotella (Metro) è stato chiuso al traffico causa allagamento. La polizia locale invita ad un percorso alternativo. Non è la prima volta che succede: il sottopasso della zona industriale è uno di quelli maggiormente colpiti da allagamenti ogni volta che piove. Intorno alle 13.20 il sottopasso è stato poi riaperto.

