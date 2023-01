Una voragine di trenta centimetri, sul lungomare Tenente Massaro di Palese, ha creato non pochi disagi per quanti, percorrendo la strada in auto, hanno dovuto scansare (se ci sono riusciti) la buca. La voragine si è generata dove, solo qualche settimana fa, sono stati eseguiti dei lavori stradali. Dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti, la polizia locale è intervenuta sul posto per verificare la situazione e per predisporre interventi mirati.

Disagi anche sulla statale 16 direzione nord, dove un’auto ha preso fuoco per cause ancora da accertare.

