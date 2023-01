Sono crollati i muri di fronte al teatro Purgatorio a Bari, in via Pietro Cola nel Quartierino. Questa mattina si è verificato il crollo parziale di un immobile già interessato da incendio interno lo scorso 18 gennaio per il quale erano già iniziati i lavori di manutenzione. Nessun ferito, danni solo a due veicoli in sosta. Accertamenti in corso da parte della polizia locale, dei vigili del fuoco e dell’Ufficio Tecnico comunale e Spesal/ASL. Tutta la via, teatro compreso, al momento è senza elettricità.

