Torna in libertà Salvatore Ruggeri, ex senatore e già assessore al Welfare della Regione Puglia, ai domiciliari dallo scorso 7 luglio. Ruggeri è coinvolto con altre 22 persone nell’inchiesta ‘Re Artù’, su presunti intrecci tra politica e sanità, con le accuse, a vario titolo, di corruzione, abuso d’ufficio, traffico di influenze illecite e falso ideologico in atti pubblici.

Il giudice per le indagini preliminari Sergio Tosi ha accolto l’istanza dei legali difensori che avevano evidenziato l’insussistenza delle esigenze cautelari.

