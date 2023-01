Il fenomeno Primark conquista letteralmente la Puglia. Già alle prime ore della giornata, e quando ancora il centro commerciale di Casamassima era chiuso, una lunga coda di clienti ha fatto capolino per non perdersi il primo giorno di apertura del negozio low cost. Spalancate le porte del parco commerciale, i clienti si sono moltiplicati e verso metà mattinata erano centinaia e centinaia le persone in fila.

Mentre una dj suonava musica, tante donne ma anche tanti uomini attendevano pazientemente il loro turno di ingresso. “Abbiamo paura che possano finire le taglie”, dicevano alcune donne. “Era da tempo che aspettavamo questo giorno”, ribadivano altre. Per accedere al negozio Primark già da fuori il centro commerciale è necessario seguire un percorso guidato. Tantissima la security presente. Alcune auto dei carabinieri vigilavano che tutto si svolgesse regolarmente e senza problemi.

Una volta entrati, tra la musica assordante, i clienti erano pronti ad accaparrarsi per primi il loro oggetto del desiderio low cost. Il negozio è vastissimo e i prezzi sono alla portata di tutti. Ci si perde tra la quantità di merce sugli scaffali. Le buste spesa dei presenti erano per la maggior parte piene di merce. Era lunga la fila anche alle casse, ma scorreva senza lunghe attese.

Quello di Casamassima è il 417esimo negozio Primark in tutto il mondo, il 14esimo in Italia e il quarto al sud, dopo Caserta, Catania e Chieti. Primark opera in 15 Paesi nel mondo, essendo arrivati da poco anche in Romania. Si tratta del sesto negozio aperto nell’ultimo anno in Italia.

All’interno del negozio di Casamassima sono presenti i reparti uomo, donna, bambino, casa, intimo, cosmetica e scarpe. Ci sono 27 casse e 35 camerini per provare gli abiti. I camerini sono unisex, per disabili e per famiglie. Sono stati assunti oltre 150 dipendenti a ricoprire le più disparate figure necessarie al punto vendita, e sono quasi tutti di Casamassima e Bari.

