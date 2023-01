In merito alla notizia, apparsa ieri 30/01/2023 sui quotidiani locali, dell’arresto dei titolari di un’agenzia di pratiche auto di Capurso (Bari), fratello e sorella che, secondo le ipotesi accusatorie, per velocizzare e ottenere l’esito positivo delle pratiche automobilistiche richieste dall’Aci e dal Pra, si sarebbero avvalsi dell’apporto di un parente carabiniere (marito della socia dell’attività), il quale accedeva ai database delle forze di polizia e poi sottoscriveva false denunce, il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo, comunica che la Delegazione ACI Agenzia A-Z s.a.s dei Fratelli Maria Anna ed Adriano Carbonara & C. di Via Francesco Lattanzio, 41 – Capurso, è completamente estranea ai fatti.

“La nostra delegazione è regolarmente aperta e svolge le attività istituzionali ad essa delegata. Purtroppo la circostanza relativa al luogo e composizione della società di gestione dell’agenzia invece indagata, stanno inducendo spiacevoli commenti verso i due titolari, comportando un notevole danno all’immagine loro e del nostro ente. Rinnoviamo il nostro appoggio e supporto ai fratelli Carbonara che hanno sempre gestito la loro attività in maniera chiara e trasparente”, commenta De Renzo.

