Presentato presso la prefettura di Bari il progetto “Arte e legalità”. L’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione tramite degli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzata a sensibilizzare il territorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori compiuti nei confronti degli amministratori locali.

L’iniziativa coordinata dalla Prefettura di Bari, coinvolge quali partner di progetto: Anci Puglia, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Avviso Pubblico, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Associazione Libera.

Il presidente Anci Puglia Ettore Caroppo, nel suo intervento ha dichiarato: “Importante iniziativa per sensibilizzare le comunità sui temi della sicurezza e della legalità anche attraverso l’arte. Il fenomeno delle intimidazioni agli amministratori locali, benché in leggera flessione, in Italia, così come in Puglia, ci deve spingere a mantenere alto il livello di guardia, per garantire la sicurezza personale e istituzionale dei sindaci nell’attuazione dell’azione amministrativa. Molta attenzione va posta al web e al mondo dei social network, da cui frequentemente arrivano le minacce, anche per maggiore facilità e impunità che caratterizza i canali. Il fenomeno intimidatorio va combattuto principalmente sul piano culturale, determinante può rivelarsi l’azione sinergica di tutti gli attori partecipanti al progetto, ma soprattutto il coinvolgimento fattivo degli studenti. Il 20 gennaio scorso – ha concluso Caroppo – Anci Puglia ha tenuto la propria Assemblea regionale a San Severo, circa 180 amministratori comunali pugliesi hanno voluto partecipare e dimostrare il proprio sostegno al sindaco e ad una città che merita di essere apprezzata e valorizzata per accoglienza, cultura e bellezza, veri fondamenti di legalità.”

Il progetto Arte e legalità entrerà nel vivo già nel mese di febbraio, con un programma di incontri territoriali sul tema, rivolti agli studenti di 4 istituti di scuola superiore pugliesi. Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Bari, 13 febbraio, ore 10,30 presso l’Istituto ITT “Panetti Pitagora”

Brindisi, 15 febbraio, ore 10,30 presso IT “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi

Alessano, 16 febbraio, ore 10,30, presso IIS “G. SALVEMINI”

San Severo, 16 febbraio, ore 10,30, presso Liceo “E. Pestalozzi”

Agli incontri parteciperanno rispettivamente: per il Comune di Bari l’assessore con delega ai beni confiscati Vito Lacoppola, per il Comune di Brindisi il sindaco Riccardo Rossi, per il Comune di Alessano il sindaco Osvaldo Stendardo e per il Comune di San Severo il sindaco Francesco Miglio.

Tra le attività in programma, successivamente, è prevista la realizzazione di prodotti cinematografici volti a raccontare climi, contesti, storie e segnali sociali che evidenziano il fenomeno in particolare nella regione Puglia.

