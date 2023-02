Un nuovo parcheggio tra via Pappacena e via Tatarella: la giunta ha approvato lo studio di fattibilità da 400mila euro. Si procederà alla rifunzionalizzazione delle aree di circolazione poste tra via Posca e via Giuseppe Tatarella. Saranno risistemati la corsia di accelerazione volta all’immissione su via Tatarella, ad oggi inutilizzata, e il fascio di arbusti presente, nell’area di parcheggio già esistente. L’area annessa sarà servita dalla viabilità già a servizio dei parcheggi esistenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.