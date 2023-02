Il mondo dello sport spagnolo in lutto per la morte del giovane Mateo Correas, di 21 anni, investito sulla statale 100. “Abbiamo appena ricevuto la triste e tragica notizia della morte in un incidente di un giovane sportivo dello Stadium Casablanca. Si tratta del waterpolista Mateo Correas, 21 anni – scrive la waterpolo Helios – che si trovava in Italia a studiare Erasmus. CN Helios si unisce al dolore dello Stadium Casablanca, in particolare della nostra sezione di Pallanuoto, e trasmettiamo le nostre più sentite condoglianze, sostegno e affetto ai familiari e agli amici di questo grande sportivo, in questo momento così difficile”.

