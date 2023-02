Sono iniziati questa mattina i lavori di installazione delle luminarie per San Valentino. Il Comune ha infatti predisposto un programma ad hoc per il 14 febbraio. In piazza del Ferrarese fino al 14 febbraio sarà posizionato un enorme cuore “attraversabile”, ossia un selfie corner a disposizione dei passanti, che nel giorno di San Valentino vedrà la partecipazione di alcuni calciatori della SSC BARI a disposizione del pubblico per foto ricordo.

Scritta “Love” in via Argiro e in via Sparano (dal 10 al 14 febbraio), all’altezza della chiesa di San Ferdinando, ci sarà invece una postazione con ledwall su cui sarà possibile visualizzare elementi grafici virtuali sul tema San Valentino. L’installazione prevede la presenza di una telecamera nella parte posteriore dello schermo in grado di riconoscere il corpo degli utenti e renderizzarlo sotto forma di effetti grafici proiettati sul ledwall, comunicando messaggi di uguaglianza, mutuando il concept della campagna internazionale “Love has non labels”. A tutti i partecipanti sarà consegnata una foto ricordo dell’esperienza digitale (a garanzia della privacy, il sistema non consente il salvataggio dei dati biometrici ed eventuali dati sensibili).

Per il giorno di San Valentino prevista una postazione dj con impianto audio e luci necessario alla realizzazione di un flash mob nella piazza mediante la diffusione di musica. Prevista la presenza di un dj e un animatore che coinvolgeranno il pubblico nella giornata del 14 febbraio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.