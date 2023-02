Nell’ambito di un rafforzato programma di attività preventive, tese al contrasto dei reati predatori in ambito autostradale ed in particolare nelle aree di servizio, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Bari Sud, ha raggiunto tempestivamente l’area di servizio denominata “Dolmen Est”, per la segnalazione di un furto in atto in danno di un autotrasportatore in sosta.

In particolare la nota aveva segnalato, in prossimità della recinzione perimetrale dell’area, la presenza di un furgone di colore bianco e di alcuni uomini che, giunti con il veicolo, erano intenti a perpetrare un furto da un veicolo in sosta. L’intervento tempestivo dei poliziotti, ha messo in fuga i malviventi, costretti ad abbandonare sul posto il furgone adoperato, che dagli accertamenti esperiti sul luogo è risultato essere di provenienza furtiva.

Dalla perquisizione effettuata all’interno del furgone sono stati rinvenuti numerosi attrezzi atti allo scasso e nel parcheggio è stato anche rinvenuto un carrello carico di alcuni colli, contenenti cialde di caffè marca “Lavazza”, che erano stati già asportati da un mezzo in sosta nell’area di servizio.

Gli agenti hanno rintracciato l’autotrasportatore vittima del furto e gli hanno restituito i colli rinvenuti, che sono risultati perfettamente integri.

