Si è spento a 65 anni Giovanni Santoruvo, funzionario della Regione Puglia che questa mattina, mentre era in servizio al lavoro, nel suo ufficio del dipartimento Salute, ha accusato un malore accasciandosi a terra. Inutile l’intervento degli operatori del 118, per lui non c’è stato nulla da fare.

Santoruvo, in ufficio nonostante fosse andato in pensione da una settimana, è morto per infarto. Tanti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. “Sono profondamente addolorato – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese – e mi unisco alla tristezza e allo sgomento di tutta la Struttura regionale per la perdita di un valido e instancabile collega, già in pensione dallo scorso 1° febbraio, ma ancora in servizio, per sua scelta, a titolo gratuito. Ai familiari tutti va il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza: se ne va un uomo che ha dato tanto a questa Regione, al quale io, come cittadino pugliese e assessore, sono riconoscente per la sua disponibilità e profonda umanità, conosciuta e riconosciuta da tutti oramai da tanti anni” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra cui quelle dei consiglieri del gruppo consiliare di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.

“Esprimiamo il nostro cordoglio per il funzionario della Regione Puglia scomparso questa mattina mentre era a lavoro – scrivono – un lavoro che lo ha visto impegnato con il massimo spirito di servizio: era in pensione, ma continuava ad esserci a titolo gratuito. Ha dato molto, moltissimo all’amministrazione e porgiamo le nostre sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari” – concludono. I funerali si terranno nella giornata di domani, alle ore 15.15, presso la Basilica dei Santi Medici a Bitonto, luogo in cui il funzionario viveva.

