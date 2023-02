Traffico in tilt in via Bruno Buozzi a causa di un incidente stradale. Sono in corso di accertamento le cause del sinistro, nel frattempo sul posto la polizia locale sta regolando il traffico rallentato da via Glomerelli fino alle uscite delle tangenziali. Il consiglio è quello di prestare massima attenzione.

