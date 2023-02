“Con un certo orgoglio oggi portiamo a compimento alcune richieste che ci vengono dai territori: il sistema filoviario di Verona, la stazione di Bari e la Pedemontanta piemontese”. Lo ha detto il sottosegretario Andrea Morelli, parlando in conferenza stampa dei provvedimenti in materia di infrastrutture approvati dal Cipess. Tra i progetti approvati il definitivo per la stazione di Bari, con la realizzazione del parcheggio degli autobus extraurbani nell’area ferroviaria ex Offcine Rialzo, con un limite di spesa di 6,4 milioni. “Esattamente in coerenza con il modello di mobilità che intendiamo percorrere dal ministero si va verso la vera intermodalità, con la possibilità di passare rapidamente da ferro a bus”, ha detto ancora Morelli.

